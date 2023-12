Rug blijft hem zorgen baren: Thibau Nys zegt hoe hij het aanpakt in Spanje

Thibau Nys begon sterk aan het seizoen. Hij zakte echter snel weg. Er werd al snel weer gekeken naar de rugpijn.

Thibau Nys opende het seizoen heel erg goed, maar het vet was al snel van de soep. Kleine zaken die fout gingen zorgden ervoor dat de rugpijn opnieuw opstak, maar voorlopig merkt hij er in Spanje niks van.

“Daar heb ik op de weg bijna nooit last van. En in de cross hangt het ook af van de trainingen die ik doe. Als ik een inspanning doe van zes keer drie minuten, dan heb ik zelden last, omdat je dan net op tijd de druk ervan af haalt”, vertelt hij aan Indeleiderstrui. “Als ik op een lager tempo met de druk erop voor dertig of veertig minuten rijd, kan het wel zijn dat het opspeelt.”

Het is hopen dat de rugpijn eigenlijk vermoeidheid is. “En als dat het geval is, zal je je rug moeten gaan rechten op trainen, om je beter te wapenen. Als je dat in deze twee weken wil gaan doen en gaan rechttrekken, dan kan het zijn dat je het alleen maar erger maakt. Dan ga je nu je rug heel erg belasten en kan het erger zijn als je weer gaat crossen. Die balans is moeilijk.”

In Spanje wil Nys zichzelf niet kapot maken. “Het zal vijftig procent training zijn, maar ook vijftig procent rust geven. Het is een proces en ik kan niet zeggen wat het is. Is het te veel geweest: de weg en dan de cross? Persoonlijk denk ik van niet. Misschien een gebrek aan trainingskwaliteit? Na Amerika kon ik niet veel trainen, met daarna veel crossen kort op elkaar.”