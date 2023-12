Volledige terugkeer van Van Aert en Van der Poel naar het veld? "Het begin van het einde"

Komt er straks eens winter aan zonder Mathieu van der Poel of Wout van Aert in het veldrijden? Zover komt het wellicht niet. En ook een volledige terugkeer is ook niet meteen aan de orde.

Mathieu van der Poel hintte al naar een veldritwinter opgeven om eens een volledige winter in Spanje door te brengen. Ook zijn rug zou daarin een grote rol spelen. Omdat die altijd een zwak punt blijft.

Bij Wout van Aert ligt dat enigszins anders. Hij schroeft het aantal crossen deze winter dan wel terug, maar zal altijd blijven terugkeren naar het veld. Omdat de winter anders veel te lang is voor hem.

We moeten dus niet meteen vrezen dat we een winter zonder de Grote Twee zullen krijgen. Wellicht zullen we altijd één van de twee aan de start krijgen. En daar moet het veldrijden natuurlijk van profiteren.

Terugkeer naar het veld?

Maar een veldritseizoen zonder Van Aert of Van der Poel zou ook geen ramp zijn. Dat zou willen zeggen dat ze zich meer gaan focussen op hun carrière op de weg, wat nog altijd het belangrijkste is momenteel.

Want Van Aert of Van der Poel gaan nooit meer een volledige winter op het veldrijden focussen. Want als ze dat wel doen, is dat het begin van het einde van hun carrière. Want sportief of financieel hebben ze niets meer te winnen in het veld.