Lance Armstrong legt haarfijn uit hoe je doping moet gebruiken in het wielrennen

Lance Armstrong was een monument in het wielrennen. Tot hij uiteindelijk van zijn sokkel viel door doping gebruik.

Wie keek niet op naar de waanzinnige prestaties van Lance Armstrong? Er was echter doping in het spel, al werd de Amerikaan daar nooit op gepakt.

“Ik ben 500 keer getest en ben nooit tegen de lamp gelopen”, zegt Lance Armstrong in een interview met Bill Maher. “Dat is geen leugen, het is de waarheid. Er was geen manier om de test te omzeilen. Als ik in het bekertje plaste en ze testten de urine in dat bekertje, vonden ze gewoon niets verdacht.”

De reden is volgens Armstrong heel erg duidelijk. “Sommige van die substanties, vooral de middelen die het meest voordeel bieden, hebben een halveringstijd van vier uur. Andere stoffen zoals cannabis of anabolen, hebben een veel langere halveringstijd. Als je een joint rookt kan je na twee weken nog altijd positief testen.”

Dan is de rekensom snel gemaakt. “Ook EPO, dat alle duursporten heeft beïnvloed, heeft een halveringstijd van vier uur. EPO verlaat het lichaam heel snel. Als je de halveringstijd kent, kan je gewoon het rekensommetje maken en zo weet je wanneer je het moet gebruiken.”