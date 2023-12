Analist komt al met bijzonder straffe voorspelling over Mathieu van der Poel en legt uit waarom strijdbijl begraven is

Hele straffe voorspellingen doen over ene Mathieu van der Poel? Er zijn analisten die zich hieraan durven wagen. Zeker als ze Paul Herygers heten.

Met zijn wederoptreden in het veld die eraan komt, mag Van der Poel op mooie woorden van Herygers rekenen. Die komen er bij Sporza. "Mathieu is een straffe kerel. Ik vermoed dat hij de man van het seizoen zal worden. Van der Poel is in zijn eerste cross meteen de grote favoriet."

Dat is voor iedereen logisch, maar Herygers gaat al een stapje verder. "Ik durf al verder vooruit te blikken en denk dat hij misschien wel elke wedstrijd naar zijn hand zal zetten. Ik ga ervan uit dat hij heel goed in zijn vel zit." De cocommentator tijdens de tv-uitzendingen meent dat ook de concurrentie dat begrepen heeft.

"Ik denk dat de druk wat van de ketel is en dat iedereen de strijdbijl een beetje begraven heeft." Waarom zou dat het geval zijn? "Omdat ze allemaal misschien wel denken dat Van der Poel meteen zal domineren. Ze denken dan bij zichzelf: "We gaan behoedzaam met onze krachten om en zullen andere doelen vooropstellen.""