Eli Iserbyt heeft geweldige reactie in huis over dominantie van Mathieu van der Poel

Eli Iserbyt had al aangegeven dat hij er niet meer in gelooft om Mathieu van der Poel nog te kloppen. En dat bleek ook waarheid te zijn in Herentals.

Mathieu van der Poel schoot als een speer weg in Herentals, Eli Iserbyt zag vanuit tweede positie hoe de Nederlander al na een paar minuten wegreed. In de eerste ronde reed Van der Poel 1 km/u sneller dan de rest. "Het blijft toch verbazend hoe snel hij reed, zeker die eerste ronde", zei Iserbyt achteraf bij Sporza. "Er was gewoon niets aan te doen vandaag. Hij nam meteen 20 seconden en reed daarna op zijn gemak." In een veelzeggende tweet maakte Iserbyt nog eens duidelijk hoe hard het wel ging. Een fan riep naar Iserbyt dat hij Van der Poel moest volgen. "Ik dacht hetzelfde, maar heb nu een verkoudheid opgedaan", schreef Iserbyt op X. Volgens de leider in de Wereldbeker mogen we de komende weken meer van hetzelfde verwachten. "Het belooft alvast voor de komende weken. Veel spanning hoeven we niet meer te verwachten." Ik dacht hetzelfde, maar heb nu een verkoudheid https://t.co/rNwWGiJ7EC — Eli Iserbyt (@IserbytEli) December 16, 2023