Hou je vast! Bijna 90-jarige Rik Van Looy houdt zich niet in over Remco Evenepoel

Rik Van Looy wordt op 20 december 90 jaar. Een ideaal moment voor een verjaardagsinterview waarbij hij geen heilige huisjes uit de weg gaat.

Rik Van Looy wordt volgende week 90 jaar. Bij Het Nieuwsblad houdt hij zich helemaal niet in over Remco Evenepoel. “Wat ik denk van Evenepoel? Dat hij soms geweldige prestaties doet, maar ook dat hij mij al een paar keer fameus is tegengevallen. Hij heeft de Ronde van Spanje gewonnen, zeggen ze dan. Maar heb je gezien wie er dat jaar meedeed?”, klinkt het.

“Er was omzeggens niet een coureur bij die al in de tien eerste van de Ronde van Frankrijk heeft gereden. Dit jaar ook. Hij ging terug de Ronde van Spanje winnen. Tot hij op 25 minuten wordt gereden. En dat ze mij niet vertellen dat hij nadien nog twee ritten heeft gewonnen. Dat zijn ritten die hij mag winnen. Voor het klassement was hij niet meer in de running. Natuurlijk dat die anderen dan zeggen: ‘Doe maar, jongske. Als gij graag vooruitrijdt, doe maar.’”

In de Tour moeten we ook niks verwachten volgens Van Looy. “Hij mag altijd eens proberen. Maar dan zullen die andere twee, Pogacar en den Deen (Vingegaard, red.) toch niet mogen meedoen. Waar gaat hij ervan wegrijden? In de tijdrit? Ik geloof er niet in. Den Deen reed vorig jaar in een tijdrit in de Tour onze kampioen hier, Van Aert, op bijkans drie minuten. Zelfs Pogacar kreeg anderhalve minuut aan zijn been. Dan weet je het wel, hé.”