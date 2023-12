Legende zegt hoe ook Tom Boonen vindt dat Van Aert beter in ander team, bijvoorbeeld bij de Wolfpack, zou rijden

Zit Wout van Aert nog in het juiste team? Zeker sinds de Tour wordt die vraag vaker gesteld en Boonen zou ook vinden dat Van Aert best van ploeg verandert. Dat zegt toch Rik Van Looy, die al langer die mening is toegedaan.

Voor zijn 90ste verjaardag is Het Laatste Nieuws langsgegaan bij Rik Van Looy en die haalde prompt een samenzijn met Tom Boonen aan. "We zijn samen gaan eten. En bleken het over veel zaken eens. Over het jammere feit dat Wout van Aert bij de verkeerde ploeg zit, bijvoorbeeld. En dat hij beter van team zou veranderen."

Een straffe mening die Van Looy al eerder met de buitenwereld deelde. "Ik had dat vijf jaar geleden in een interview met 'Gazet van Antwerpen' ook al eens laten vallen. Maar toen lachten ze daarmee. 'Die oude bok gaat het hier eens komen vertellen.'"

© photonews

Van Looy blijkt er niet langer mee alleen te staan. "Tom begon er ook over. 'Mocht hij bijvoorbeeld bij Soudal Quick-Step hebben, had hij al minstens vijf grote klassiekers gewonnen.' Ik geloof dat ook. Jumbo-Visma is toch eerder een ronde-gerichte ploeg?"