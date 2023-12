Mathieu van der Poel mag weer een andere regenboogtrui van stal halen en hij heeft er wat over te zeggen

Dankzij zijn overwinning in Hoogerheide mag Mathieu van der Poel weer in de regenboogtrui van start gaan in Herentals. Zoals bekend is Van der Poel inmiddels zowel op de weg als in het veld wereldkampioen.

In Glasgow knalde VDP naar zijn eerste wereldtitel op de weg, terwijl hij er in het veld al vijf heeft verzameld. Vooraleer die trui in het veld opnieuw te showen, heeft Van der Poel het bij Olympics.com over de ervaring om die om de schouders te hebben in het wegwielrennen.

"Ik heb van al de momenten in de regenboogtrui genoten. Het was één van de grote doelen in mijn carrière om wereldkampioen te worden. Ik probeer er dus zoveel mogelijk van te genieten. Je hebt er maar een jaar de tijd voor, ik probeer dus elke dag te genieten", gaat Van der Poel niet meteen uit van een verlenging van die wereldtitel.

GEEN VLOEK VAN DE WERELDKAMIOEN VOOR VAN DER POEL

De zogenaamde vloek van de wereldkampioen vreest hij niet. "Eerlijk gezegd heeft het mij tot dusver alleen nog maar goed gedaan. Ik heb na het WK op de weg niet meer mijn beste niveau gehaald, maar ik heb wel nog een koers gewonnen. Ik ben er dus behoorlijk blij mee."

Ondertussen zijn we vier maanden verder, maar Van der Poel koestert zijn verwezenlijking nog altijd even erg. "Ik heb zeker al genoten van de periode na de WK-wegrit. De regenboogtrui blijft de meest speciale trui." En dan nu maar weer de regenboogtrui alle eer aan doen in het veldrijden.