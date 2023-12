Mathieu van der Poel zegt eerlijk waar hij het steeds moeilijker mee heeft: "Moeten niet altijd makkelijkste weg kiezen"

Zelfs als je Mathieu van der Poel heet, kunnen bepaalde dingen moeilijk zijn. Of steeds moeilijker worden. Zoals alle wielerdisciplines met mekaar combineren, bijvoorbeeld.

Mathieu van der Poel gaat ook aan het einde van 2023 proberen om dat toch weer voortreffelijk te doen. Na de stage in Spanje ruilt Van der Poel de wegfiets in voor de veldritfiets in Herentals. "Het overstappen naar een andere discipline was vroeger gemakkelijker, toen ik het vaker deed", bekent de Nederlander bij Olympics.com.

GROTE UITDAGING VOOR VAN DER POEL

"Nu voel ik dat het moeilijker wordt, omdat ik mij toch al vele jaren op de weg focus. Maar we moeten natuurlijk niet altijd de gemakkelijkste weg kiezen", is het ook wel typisch voor Van der Poel om het dan toch vol te houden. "Het is dus nog altijd een grote uitdaging."

Ondanks dat hij al eens opperde om eventueel ooit een veldritwinter over te slaan, komt de nieuwe crosscampagne toch als een welgekomen afleiding. "Ik geniet ervan om tussen disciplines te switchen en niet het hele jaar hetzelfde te doen."