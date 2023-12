Nu al iedereen gek aan het maken: Mathieu van der Poel pakt uit met heerlijke woordspeling voorafgaand aan terugkeer

Mathieu van der Poel weet als geen ander hoe hij iedereen gek moet maken. Rond zijn terugkeer in de cross stijgt het enthousiasme stilaan naar een hoog peil.

Logisch natuurlijk: nog enkele uren aftellen en dan mogen we weer die sublieme techniek van Van der Poel in het veld aanschouwen. De wereldkampioen veldrijden maakt iedereen er al warm voor met een korte compilatei van beelden op Instagram, op de tonen van Overdrive van Ofenbach featuring Norma Jean Martine.

Zo krijgen we ook wat meer zicht op de playlist van Mathieu van der Poel. Die ziet er ook meteen een gelegenheid in om uit te pakken met een treffende woordspeling. "Ik ben klaar om in overdrive te gaan", schrijft Van der Poel erbij.

Dat alle anderen die naast hem aan de start komen zich dus maar vasthouden aan de takken van de bomen. Vandaag al, want uitgerekend in het Herentals van Wout van Aert staat Mathieu van der Poel op de startlijst. Vroeger dan wat oorspronkelijk gepland was.