Remco Evenepoel opnieuw door de mangel gehaald: "Maar waarom altijd?"

Remco Evenepoel is een van de beste Belgen die ons land kent op twee wielen. Maar toch wordt hij door enkele oud-wielrenners soms op de korrel genomen.

Op zijn 23ste, op 25 januari wordt hij 24, heeft Remco Evenepoel al een indrukwekkend palmares bij elkaar gereden. Wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden, Belgisch kampioen op de weg en in het tijdrijden en Europees kampioen tijdrijden.

Twee keer Luik-Bastenaken-Luik, drie keer de Clasica San Sebastian, vijf ritten in de Vuelta, twee ritten in de Giro, tien eindzeges in rittenkoersen van een week én de Vuelta. In totaal al 50 zeges.

Toch krijgt Evenepoel geregeld kritiek, vooral van renners van een paar generaties geleden. "Hij is mij al een paar keer fameus tegengevallen", zei Rik Van Looy bij Het Nieuwsblad.

Volgens Van Looy was er concurrentie tijdens de Vuelta-winst van Evenepoel niet om over naar huis te schrijven. En dit jaar zakte Evenepoel door het ijs in de Vuelta. En Van Looy gelooft ook niet in de Tour-kansen van Evenepoel.

Belgische sterren meer waarderen

Maar waarom moeten we altijd de beste Belgen afbreken? Hetzelfde met Wout van Aert en Gent-Wevelgem. Iederéén had daar wel een mening over. Maar uiteindelijk is het wel zijn keuze en die moeten we respecteren.

Kunnen we de Belgische toppers niet meer omarmen en genieten van hun prestaties? En als Evenepoel de Tour niet wint, is dat maar zo. Zelfs op het podium staan zou al uitzonderlijk zijn.

Talenten als Evenepoel en Van Aert zijn uitzonderlijk voor een land als België. Als ze falen, doen ze dat zeker niet bewust. Ook zij willen altijd winnen, maar kunnen ook eens een mindere dag hebben. Zoals we die allemaal wel eens hebben.