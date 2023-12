Thibau Nys moet wielerfans opnieuw teleurstellen: "De kans is niet groot"

Thibau Nys komt dit weekend nog niet in actie in het veld. Volgende week in Antwerpen staat hij wel opnieuw aan de start.

Nys bereidt zich in Spanje voor op de kerstperiode in het veld, maar kijkt ook al verder in 2024. Het WK veldrijden wordt wellicht zijn laatste cross dit jaar, waardoor het ook invloed zal hebben op zijn wegseizoen.

"Het klassieke voorjaar gaan we niet doen, misschien het jaar erop", zei Nys bij GCN. Maar toch kijkt Nys er wel naar uit. "De Ardennen spreken mij echt aan, al ligt mijn hart in de Vlaamse klassiekers, zonder twijfel."

Giro d'Italia

Nys zal pas eind april opnieuw in competitie treden op de weg, met de Ronde van Romandië (23/04-28/04). Maar Nys zal met Lidl-Trek ook de volledige voorbereiding op de Giro (04/05-26/05) meedoen.

"Als we zowel in de training als in de koers de juiste dingen zien, dan bestaat de kans dat ik naar de Giro ga", stelt Nys nog. "Maar de kans is groot dat ik niet ga." Dan gaat Nys naar de Ronde van Zwitserland (09/06-16/06).

Of Nys samen met Wout van Aert aan de start van de Giro staat in Venaria Reale is dus nog niet zeker. Als Nys aan de start zou staan van de Giro, zou dat zijn eerste grote ronde uit zijn carrière zijn.