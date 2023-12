Eli Iserbyt zet Tom Pidcock op zijn plaats over Mathieu van der Poel

Eli Iserbyt moest zich net als de rest neerleggen van de dominantie van Mathieu van der Poel. Hij denkt dat niemand in de buurt van de Nederlander kan komen.

Al na een paar minuten reed Mathieu van der Poel weg van alles en iedereen in Herentals. De Nederlander breidde zijn voorsprong meteen uit naar bijna een minuut. In de laatste ronde hield hij zich wat in.

Van der Poel won met 28 seconden voorsprong op Tom Pidcock en 29 seconden op Lars van der Haar. Eli Iserbyt werd vierde op een halve minuut. Hij maakt zich dan ook weinig illusies voor de komende weken.

Tom Pidcock

"Het belooft alvast voor de komende weken. Veel spanning hoeven we niet meer te verwachten", zei hij bij Sporza. Dat Tom Pidcock, die verrassend tweede werd in zijn eerste cross, zal daar ook niet veel aan veranderen, stelt Iserbyt.

"Pidcock zie ik realistisch gezien niet bij Mathieu in de buurt komen. Als hij in de eerste ronde al twintig seconden wegrijdt, dan sta je net twee of drie trappen hoger dan de rest."