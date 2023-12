Herygers laat zich uit over Pidcock, die iets belangrijks vergat dit weekend: "Zou niet in plaats van masseur willen zijn"

Niet enkel het nektapijt van Mathieu van der Poel viel zaterdag op in Herentals. De nummer twee, Tom Pidcock, reed met ongeschoren benen rond.

Tom Pidcock was het simpelweg vergeten om zijn benen te scheren voor de race in Herentals. Vlak voor de race had hij het pas door volgens zijn verzorger. Typisch Pidcock om net zo'n dingen een keertje te vergeten, klonk het.

"Pidcock heeft dus een Hinaultje gedaan, door met ongeschoren benen rond te rijden in Herentals. Ik denk in 1981 in Roubaix dat Hinault dat deed", aldus Ruben Van Gucht over de ongeschoren benen bij Telenet Play Live.

Straffe mannen met toebak op de benen

"Straffe mannen met de toebak op de benen", pikte Paul Herygers in. "Ik zou niet in de plaats van de masseur willen zijn wel. Als je door die benen met haar moet wrijven, dan schiet er niet veel meer over van je huid. Met eentje in de ploeg lukt dat misschien nog, maar als je er zo meer in het team zitten hebt ..."

Nog volgens Herygers blijven renners ook na hun carrière scheren, elke keer ze ergens in een race terechtkomen voor gentlemen of dergelijke meer.