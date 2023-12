🎥 Mathieu van der Poel schittert opnieuw met peperdure auto: "Snelheid is adrenaline"

Mathieu van der Poel kwam zaterdag naar de cross in Herentals met zijn Lamborghini. De Nederlandse wereldkampioen schittert nu ook in een promofilmpje van het Italiaanse automerk.

Al enige tijd is Mathieu van der Poel uithangbord van het Italiaanse automerk Lamborghini. Zaterdag kwam hij in Herentals aan met zijn Lamborghini Urus, een SUV van zo'n 240.000 euro. Van der Poel heeft ook de gepersonaliseerde nummerplaat '1-MVDP-1'.

"Dat is voor mij de perfecte auto, omdat ik ook de ruimte nodig heb om mijn fiets in te doen. Het is een superauto om je overal naartoe te brengen, met het comfort van een SUV en de snelheid. Dat is een heel mooie combinatie, vind ik."

"Snelheid is voor mij adrenaline. We bereiken met de fiets natuurlijk niet de snelheden die ik in de auto haal, maar het voelt ook anders. In afdalingen en tijdens sprints gaat het ook heel snel. Die adrenaline helpt mij ook bij het presteren."

"Lamborghini is voor mij in één woord passie. Het is natuurlijk Italiaans, zij doen alles met passie. Dat zie je ook aan de auto en de motor. Ze doen altijd speciale dingen, dat vind ik heel erg leuk", stelt de Nederlander nog.

Het promofilmpje en de Lamborghini van Van der Poel