Is Pogacar een voordeel of een nadeel voor Van Aert in de Giro? Analisten doen hun zegje

De deelname van Wout van Aert aan de Giro is nog niet officieel, maar het heeft er alle schijn naar dat hij in mei aan de start staat. Tadej Pogacar bevestigde wel al officieel zijn deelname.

Met een beperkt crossprogramma en ook minder klassiekers zal Wout van Aert zich wellicht voorbereiden op de Giro. In de Italiaanse grote ronde mikt Van Aert normaal op ritzeges, een klassement zou niet aan de orde zijn.

Dat Tadej Pogacar ook de Giro zal rijden, kwam enigszins als een verrassing. Is het nu een voordeel of een nadeel voor Van Aert? Want Pogacar zal alles zetten op de eindzege in zijn eerste deelname aan de Giro.

Weinig nadeel voor Van Aert

Volgens Dirk De Wolf zou het een voordeel kunnen zijn, omdat de wedstrijd meer gecontroleerd zal worden door het team van Pogacar. "Hij kan door de aanwezigheid van Pogacar misschien een rit verliezen, maar hij kan er ook een door winnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ook Marc Sergeant ziet weinig problemen voor Van Aert door Pogacar. "Pogacar zal misschien in een paar ritten in de weg rijden van Van Aert, maar als hij zich concentreert op het klassement, zijn die ritzeges voor Pogacar toch minder belangrijk."