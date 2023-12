Pidcock klaar en duidelijk over Van der Poel: "Iedereen is het daar over eens"

Tom Pidcock beleefde een mooie rentree in het veld met een tweede plaats en een overwinning. In Herentals moest Pidcock enkel Mathieu van der Poel laten voorgaan.

Net als Mathieu van der Poel trainde Tom Pidcock de afgelopen weken in Spanje en dat wierp zijn vruchten af in het veld. De Brit kende zijn beste openingsweekend in het veld, want meestal heeft hij een paar crossen nodig om een resultaat te rijden.

Want Pidcock trainde niet veel op zijn crossfiets. "Ik heb één crosstraining gedaan, drie weken geleden. Verder heb ik gewoon plezier gemaakt met de ploeg voordat ik hier ben gekomen. Ik ben zelfs vergeten mijn benen te scheren", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Van der Poel de beste

In Herentals moest hij dus enkel Mathieu van der Poel laten voorgaan. In het verleden kon de Brit nog niet veel kloppen. In 54 onderlinge confrontaties was de Brit slechts 5 keer beter dan Van der Poel.

Maar Pidcock had ook niet verwacht dat hij Van der Poel kon kloppen. "Mathieu is de beste crosser die er is, daar gaat iedereen het wel mee eens zijn. Het was niet direct confronterend, want zo doet hij dat altijd."