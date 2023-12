Roodhooft over Belgen bij Alpecin-Deceuninck: "Het is gewoon niet mogelijk"

Quinten Hermans en Gianni Vermeersch maakten net als Mathieu van der Poel hun rentree in het veld in Herentals. Maar voor de twee Belgen is de cross meer een middel dan een doel.

Met een achtste plaats van Gianni Vermeersch en een negende van Quinten Hermans was het een goede rentree voor de Belgen van Alpecin-Deceuninck in het veld. Maar beiden zullen een beperkt programma rijden.

Hermans had de ambitie om het WK veldrijden te rijden begin februari, maar ploegleider Christoph Roodhooft smoorde dat al snel in de kiem. Gianni Vermeersch heeft geen ambitie in de kampioenschappen.

Geen doelen in het veld

"Terecht", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza. "Het WK past niet in het programma van Gianni Vermeersch. Als we hem willen zien knechten voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, is die combinatie niet mogelijk."

Vorig seizoen reed Vermeersch slechts 8 crossen, zijn laatste was op 21 januari in Zonnebeke. In 2022 reed Vermeersch de laatste keer het BK, in 2021 was zijn laatste WK in het veld, in Oostende.