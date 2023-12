Cross om zeep door de Grote Drie? Veldrijder in de clinch met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock domineren met zijn drietjes de cross. Maar er zitten nog heel wat andere renners in het peloton.

Rob Peeters was in Koksijde in 2012 vicewereldkampioen. Hij maakte de intrede van mannen als Van Aert en Van der Poel in de cross mee. “Elk jaar zagen we renners van bij de jeugd overkomen naar de profs. Normaal had je die nieuwe jongens wat onder de duim. We lieten ze in het begin van de cross naar adem happen en dan reden we ze er in het laatste kwart wel af”, klinkt het bij WielerFlits.

Maar met Van der Poel was het omgekeerd. “Al vanaf zijn eerste cross, reed Mathieu míj eraf. Het was niet dat ze me stilletjes overvleugelden hé. Nee, ik heb nooit echt met hem geduelleerd. Dan is er bij veel mannen toch paniek in de zaak gekomen.” Iets wat velen nooit meer te boven kwamen. “Kijk, wij tolereerden mindere jongens vaak voorin. We startten fors, dan bekeken we het en hielden een beetje in. Maar vanaf er te veel renners terugkwamen, was het moment daar om opnieuw te versnellen.”

Veldrijders verdienen steeds minder door de Grote Drie

Een mooie manier van werken vindt Peeters dat. “Alle sponsors waren content, want veel renners zaten driekwart koers constant in beeld. Maar dan kwam Mathieu en die gaat van in de start gewoon volle bak. Jongens van mijn kaliber kwamen daarna niet meer in beeld, dus heb ik voor mezelf de keuze gemaakt om te stoppen. Ik was daar zeker niet alleen in. Je kreeg niet meer de aandacht en appreciatie, er was niets meer om naar te streven.”

Peeters stapte zelfs op Van der Poel af. “In mijn laatste jaar zei ik hem: ‘het is niet dat jullie de sport kapot maken, maar je moet weten dat de ploeg mij minder interessant vindt, omdat jij de hele koers van in het begin kapot rijdt. Hou je misschien eens in.’”

De gevolgen zijn nog altijd duidelijk voelbaar. “Was het correct van mij om te gaan vragen: ‘speel nu eens toneel, doe alsof je moe bent en laat me ook eens in beeld komen?’ Op zich is dat een onnozele vraag, maar je hebt die jongens achter hem ook nodig, hé. Dat is nog altijd zo. De mindere goden verdienen steeds minder, omdat de Grote Drie een groot deel van de koek opeisen.”