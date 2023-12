Is keuze van Pogacar bekentenis dat hij Vingegaard niet kan kloppen? Jumbo Visma reageert

Maandag werd duidelijk dat Tadej Pogacar de focus op de Giro legt in 2024. Een overgave aan Jumbo Visma, zo klinkt het al in de wandelgangen.

Het feit dat Tadej Pogacar niet voor honderd procent op de Tour de France inzet schiet bij veel wielerwaarnemers in het verkeerde keelgat. Hier en daar is zelfs te horen dat de Sloveen daarmee toegeeft dat hij Jonas Vingegaard van Jumbo Visma niet kan kloppen in de belangrijkste rittenkoers van het jaar.

“Wat ik vermoed, is dat ze veelvuldig met hem gesproken hebben in het team, alsook met zijn prestatiecoaches”, zegt Merijn Zeeman van Jumbo Visma bij GCN. “Ze hebben alles besproken in het kader van de vraag of het mogelijk was om in beide wedstrijden op een hoog niveau te rijden. Maar wat ik ook weet, en hij heeft het zelf ook meerdere keren gezegd, is dat hij echt van Italiaanse wedstrijden houdt. De races en de sfeer passen bij hem, dus verbaast zijn planning mij niets.”

Een Italiaans duel dan maar? “Ik kan bevestigen dat Jonas de Giro niet rijdt”, aldus Zeeman. “Volgens mij heeft hij ooit in een interview gezegd dat hij alle drie de grote rondes in één jaar wil rijden. Ik weet niet zeker of hij weet wat hij zegt, maar volgend jaar zal hij de Giro in ieder geval niet rijden.”