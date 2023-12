Mathieu van der Poel maakt duidelijk statement over rivaliteit met Wout van Aert

Goede maten zullen het nooit worden. Mathieu van der Poel vecht al sinds jaar en dag tegen Wout van Aert.

Het voorbije jaar heeft hij met glans in zijn voordeel doen eindigen, maar de rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is er eentje voor het leven. Dat laat de Nederlander zelf weten in een gesprek met Geraint Thomas in de podcast The Geraint Thomas Cycling Club.

“We moeten elkaar ook dankbaar zijn, want we dagen elkaar nu al zo’n tien jaar uit”, klinkt het. “Ik weet dat ik 110 procent moet zijn als ik Wout wil verslaan. In de cross en op de weg. Hij is een enorm lastige opponent en er is veel wederzijds respect.”

Vrienden in het peloton hebben is bijzonder moeilijk als je wil winnen. “Ik ben goed met Remco, maar dat is een andere rivaliteit die we hebben. Wout is meer rivaal dan een vriend, maar we hebben altijd respect voor elkaar. Het is ook een goede manier om een relatie met elkaar te hebben.”

Toch is Van der Poel onze landgenoot ook dankbaar. “Wout is ook iemand die zorgt dat ik mijn scherpte behoud. Het zou raar voelen om met die persoon vrienden te zijn, maar misschien is het wel iets voor na onze carrières. Nu zijn we gewoon rivalen met heel veel respect voor elkaar.”