Niels Albert noemt namen en kraakt veldrijders helemaal af

Het veldrijden heeft zijn Grote Drie eindelijk te pakken. Ze rijden de tegenstand al in hun eerste cross meteen de vernieling in.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock domineerden al bij hun eerste wedstrijd in het veld het gebeuren. Van Aert won in Essen, Van der Poel in Herentals. Pidcock was er tweede na de Nederlander.

Toon Aerts komt in februari na een schorsing van twee jaar terug in de cyclocross. “Aerts vindt dat het niveau in het veldrijden de voorbije twee jaar niet naar boven is gegaan”, vertelt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws. “Hij bedoelt dat Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout vandaag niet beter zijn dan twee jaar geleden.”

Volgens Albert klopt de redenering van Aerts wel. “Toon heeft een punt. Misschien hebben ze wat progressie gemaakt. Maar de kloof met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock hebben ze niet kleiner gemaakt.”

Niemand kan Van der Poel kloppen op het WK

En dan noemt Albert de crossers bij naam. “Laurens Sweeck is nergens. Michael Vanthourenhout heb ik dit jaar enkel op het EK gezien. Thibau Nys begon hoopgevend aan het seizoen. Iedereen dacht: 'Die gaat, als hij een goede dag heeft, misschien wel met Pidcock kunnen wedijveren'. Thibau zakt er nu ook wel door.”

“Of neem nu Lars van der Haar. Die heeft dit jaar en het jaar daarvoor mooie dingen laten zien. Maar Lars van der Haar is een renner tegen wie ik zelf ook nog heb gekoerst. En van wie ik won. Lars van der Haar was dit jaar goed tot het EK. Hij was vorig jaar beter. Om Mathieu van der Poel te kloppen op het WK, zullen ze nog veel boterhammetjes moeten eten.”