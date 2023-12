Niels Albert vertelt over zijn bijzondere tijd met Mathieu van der Poel

Je zou denken dat het niet mogelijk was. Maar Niels Albert heeft nog een tijdje gereden met Mathieu van der Poel.

Niels Albert was ploegmaat van Mathieu van der Poel en zag de groei van de Nederlander van heel dichtbij. “Ik kende hem vanop de stages”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Mathieu stond bekend als een soort speelvogel, die graag met de fiets reed.”

De twee oefenden op het strand van Benicassim vaak samen. “Ik was een echte zandspecialist, maar als je vervolgens ziet dat hij bepaalde dingen doet in het zand, terwijl de andere profs gewoon aan het sukkelen zijn, dan denk je meteen: dit is een talent van een ander kaliber.”

Lang hebben de twee niet samen gereden, want Albert moest noodgedwongen de fiets aan de haak hangen door hartritmestoornissen. “Maar ik heb Mathieu nooit als een bedreiging gezien, ook niet binnen de eigen ploeg. Er is een tijd van komen en van gaan, dat is logisch. Ik zou er alles aan gedaan hebben om hem op mijn parcoursen te kloppen. Zou dat haalbaar geweest zijn? Dat weet niemand.”

En misschien was er dan wel wat anders gebeurd. “Maar stel, hij had mij overvleugeld, dan had ik op mijn dertigste hem misschien aan overwinningen op de weg kunnen helpen. Bij zo’n rol had ik me ook wel kunnen neerleggen.”