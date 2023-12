Thibau Nys ontkent het in alle toonaarden: "Ik geloof niet in dat argument"

Thibau Nys maakt dit weekend na drie weken afwezigheid zijn comeback in het veld. Hij is te zien in de cross van Antwerpen.

De Grote Drie zal van de partij zijn op de Wereldbekercross van Antwerpen, maar ook Thibau Nys is er weer bij nadat hij in Spanje wist te herbronnen.

“Ik ben klaar om terug te groeien naar het niveau dat ik bij het begin van het seizoen had”, klinkt het bij Thibau Nys in Het Nieuwsblad. “Ja, ook Van Aert, Van der Poel en Pidcock zullen er zaterdag in Antwerpen bij zijn. Wel, daar ben ik echt niet mee bezig.”

Hij kijkt vooral uit naar hoe het met zichzelf gaat. “Hoe word ik terug de crosser die ik bij de start van het seizoen was? Ik wil dat gevoel terugvinden. Ik weet echt niet hoe ik ga terugkeren van deze stage. Maar ik heb wel het gevoel dat ze mij goed gaat doen.”

Dat hij nog jong is en een dipje mag kennen wil hij niet horen. “Ik geloof niet in het argument van de leeftijd en zag die terugval niet aankomen. Op de Koppenberg kwam het niet in mij op dat ik een maand lang geen podium meer zou rijden. En het ambetante is dat ik geen verklaring heb voor die terugval.”

Hij blijft met veel vraagtekens achter. “Ik denk dat het nu belangrijk is dat ik de juiste balans vind tussen trainen en rusten. Wat heb ik nodig, ben ik te voorzichtig geweest in mijn trainingen of moet ik nog voorzichtiger worden? Dat zijn de vragen die ik me nu stel.”