Van Looy haalt plannen van Remco Evenepoel helemaal onderuit

In 2024 rijdt Remco Evenepoel voor het eerst de Tour de France. Rik Van Looy vindt niet dat onze landgenoot daar iets te zoeken heeft.

Normaal was het pas voor 2025 voorzien, maar Remco Evenepoel trekt volgend jaar al met de nodige klassementsambities naar de Ronde van Frankrijk.

Wielerlegende Rik Van Looy, die er morgen 90 wordt, gelooft er helemaal niet in. “Op één dag, in een klassieker, kan Evenepoel al die mannen aan, maar in de Ronde van Frankrijk? Tien, twintig dagen aan een stuk? In de cols? Ik moest er deze week nog om lachen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De Tour de France is iets totaal anders. “Was jij een goede klimmer, vroegen zij mij. ‘Ja’, heb ik geantwoord, ‘ik was een goede klimmer, tot de klimmers eraan begonnen.’ Ik wil Evenepoel niet afbreken, maar ik weet het niet.”

Als Evenepoel echt zo goed was, dan had hij al veel verder gestaan, aldus Van Looy. “Als vedette is hij met veel te veel dingskes bezig. Dit is niet goed, dat is niet goed… Trouwens: als die Engelse ploeg met het meeste geld, Ineos, hem écht wilde, dan hadden ze hem toch al lang gepakt?”