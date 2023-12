Eerste clash tussen de Grote Drie brengt nu al grote massa op de been

Zaterdag in Antwerpen staan de Grote Drie voor het eerst dit seizoen samen aan de start. En dat lijkt wel wat volk te trekken.

De voorbije weken viel de opkomst van toeschouwers soms wat tegen in het veldrijden. Onder meer de Wereldbekers in Dublin en Val di Sole vielen dit jaar toch stevig tegen wat de opkomst betreft.

Ook in België was er soms niet altijd evenveel volk, maar de drukke kerstperiode staat nu wel voor de deur. Er staan zo'n elf crossen op het programma in zo'n twee weken tijd, waar Van Aert en Van der Poel in het grootste deel aan de start staan.

Vrijdag in Mol staat het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert op het programma, zaterdag in Antwerpen komt daar ook nog de Brit Tom Pidcock nog eens bij. En daar komt ook stevig wat volk op af.

"Al 6.000 tickets verkocht en nog een week te gaan", zegt Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker van de UCI, op zijn sociale media.