"Niet voor niets 25 jaar geleden": Hij was de laatste die dat kon

Tadej Pogacar maakte bekend dat hij in 2024 de Tour en de Giro zal rijden. Velen verklaren hem gek met deze plannen.

Ex-renner Johan Vansummeren keek maar vreemd op van de plannen van Tadej Pogacar voor volgend jaar, Giro en Tour combineren. “Ik geloof er niet in. Het is niet voor niets 25 jaar geleden dat iemand daarin slaagde. Pantani was de laatste in 1998. Maar dat waren andere tijden. Die mannen waren iedere dag even fris”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Bij UAE Emirates geloven ze er alvast in. “Dat ploegleider Matxin zegt dat Tadej met zijn 25 lentes de juiste leeftijd heeft om de dubbel aan te kunnen, vind ik onzin. Dat is taal uit het oude wielrennen.”

“Kijk, Pogacar heeft een V8 motor, die gaat niet snel kapot. Maar door het gekozen programma, gaat hij vanaf juli met benen zitten die slechts 95 procent zijn. Die nooit meer compleet fris zullen zijn. Als hij desondanks toch de Tour wint? Tja, dan is hij helemaal de koning. Maar ik denk dat hij zichzelf indekt door met een excuus de Tour aan te vatten.”