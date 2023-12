BORA-hansgrohe komt met nieuw statement over transfer van Cian Uijtdebroeks

Volgens Uijtdebroeks was zijn contract bij BORA-hansgrohe al verbroken op 1 december en tekende daarna als vrije renner een contract bij Visma-Lease a Bike. Maar BORA-hansgrohe protesteerde en zwaaide nog met een contract tot eind 2024.

Maar BORA-hansgrohe laat nu weten dat er toch een akkoord is tussen drie partijen (de twee teams en de renner) en heeft de UCI zijn goedkeuring gegeven. Op 31 december gaan Uijtdebroeks en BORA-hansgrohe officieel uit elkaar.

"Het is een dag van gemengde gevoelens", verduidelijkt ploegbaas Ralph Denk. "Ik was verrast door de snelheid waarmee het verlangen tot een akkoord werd geformuleerd."

"Ik ben blij dat het stof eindelijk kan gaan liggen en dat de zaak afgesloten is", zegt Denk verder nog. "Het akkoord bewijst dat het nooit te laat is om een redelijk en persoonlijke discussie te voeren."

🗞️ TEAM NEWS



BORA - hansgrohe, Cian Uijtdebroeks & Jumbo-Visma today concluded an agreement, approved by the UCI, whereby our current contract with Cian will terminate on 31/12/23.



We wish Cian the best of luck in the next step in his career.



More: https://t.co/ac5QlVxWsV