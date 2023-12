Cian Uijtdebroeks geeft nog wat meer uitleg over zijn transfer naar Visma-Lease a Bike

Cian Uijtdebroeks rijdt in 2024 dan toch voor Visma-Lease a Bike. Op de ploegvoorstelling van de Nederlandse ploeg heeft de jonge Belg meer uitleg gegeven over zijn transfer.

Over BORA-hansgrohe werd er uiteindelijk niet veel gezegd op de ploegenvoorstelling van Visma-Lease a Bike. Maar toch heeft de jonge Belg nog wat meer uitleg gegeven over waarom hij bij de Duitse ploeg is vertrokken.

"Ik zat daar niet op mijn plaats en daarom wilde ik mijn contract verbreken", zegt Uijtdebroeks bij VTM Nieuws. Dat gebeurde uiteindelijk op 1 december, wat intussen al veelvuldig in de media kwam.

Maar woensdag raakte nog bekend dat de UCI Uijtdebroeks had ingeschreven als renner van BORA-hansgrohe. Maar dat werd dus op 1 december dus verbroken, maakte Uijtdebroeks nog eens duidelijk.

Hobbelig parcours

"Zij zullen nog uitgaan van mijn driejarig contract bij BORA, maar dat moet nog aangepast worden." Ook sportief manager van Visma-Lease a Bike, Merijn Zeeman, gaf nog wat meer uitleg.

"Het was een hobbelig parcours", stelde Zeeman. Maar het contract van Uijtdebroeks en Visma-Lease a Bike is wel helemaal in orde. Met BORA-hansgrohe moet er wel nog een en ander uitgesproken worden.

"Met BORA zijn er op vriendelijke manier nog gesprekken, dus daar zal snel wel meer nieuws over zijn", stelde Zeeman nog. Maar of er nog een vergoeding moet betaald worden, werd niet helemaal duidelijk.