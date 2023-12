Aangerichte ravage is nog groter dan het officieel lijkt: Mathieu van der Poel gaat zo hard tekeer dat jury moet ingrijpen

Als een storm genaamd Mathieu van der Poel passeert, dan is de ravage navenant. De officiële statistieken van de Zilvermeercross in Mol spreken boekdelen.

Wie die even onder de loepe neemt, ziet bijvoorbeeld dat er amper tien veldrijders de finish hebben gehaald. Wel een heel klein aantal. Wie écht goed kijkt, komt zelfs tot een andere vaststelling. Namelijk dat nummers 7, 8, 9 en 10 niet uitgereden zouden hebben als de regels heel strikt waren opgevolgd.

In het veldrijden wordt een 80%-regel gehanteerd. Dat wil zeggen dat iedereen binnen moet zijn wanneer vier vijfde van de tijd van de winnaar verstreken is. Uit de tijdsverschillen tussen de vier laatsten uit de uitslag en Van der Poel blijkt dat dat niet tot op de letter is nageleefd.

KWIJTSCHELDING REDT TOP 10 NA WINST VAN DER POEL

De jury heeft besloten om de 80%-regel kwijt te schelden in de laatste ronde. Misschien maar goed dat de redelijkheid zegeviert. Tenslotte hebben ook de mannen die net boven dat percentage uitstaken het volle pond gegeven en zo is de organisatie toch aan tien gefinishte renners geraakt.

Al zegt het wel heel veel over hoeveel vaart Mathieu van der Poel gemaakt heeft tijdens dat voor hem klein uurtje rond het Zilvermeer. Bekijk hieronder de volledige top tien van de Exact Cross in Mol:

1. Mathieu van der Poel (tijd: 58'27")

2. Wout van Aert 1'17"

3. Niels Vandeputte 2'12"

4. Quinten Hermans 2'16"

5. Toon Vandebosch 2'32"

6. Gianni Vermeersch 4'55"

7. Anton Ferdinande 5'20"

8. Sander De Vet 5'30"

9. Jarno Bellens 5'32"

10. Tom Meeusen 5'33"