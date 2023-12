BORA-manager zet nog een laatste keer de puntjes op de i over transfer Cian Uijtdebroeks

Er is dan toch een akkoord gevonden over de transfer van Cian Uijtdebroeks naar Visma-Lease a Bike. Dat maakte BORA-hansgrohe donderdagavond bekend.

BORA-hansgrohe en Cian Uijtdebroeks gaan op 31 december officieel uit elkaar. Daarmee komt een einde aan de transfersoap die zo'n tien dagen geleden begon. Maar BORA-manager Ralph Denk wil toch nog wat kwijt.

"Ik ben blij dat het stof eindelijk kan gaan liggen en dat de zaak afgesloten is. Het akkoord bewijst dat het nooit te laat is om een redelijke en persoonlijke discussie te voeren."



"Ik zou graag willen dat deze zaak een geïsoleerd incident is voor de hele wielerfamilie. Laten we contracten en regels respecteren, laten we fair zijn met elkaar."

Valse beschuldigingen

Denk zette ook nog wat recht over de beschuldigingen richting zijn team. "Bovenal sta ik achter mijn team. Als valse beschuldigingen worden geuit tegen onze renners, dan wordt een lijn overschreden.

“Laat me duidelijk zijn: de beschuldigingen (over pestgedrag, nvdr) kwamen niet van Cian. Die hebben ons nooit vanwege Cian bereikt als een reden om van team te veranderen”, neemt hij de renner in bescherming, maar wijst hij tegelijkertijd dus ook naar diens entourage.