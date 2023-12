Een domper? Wout van Aert reageert op deelname van Tadej Pogacar aan de Giro

Wout van Aert bevestigde op de teampresentatie van Visma-Lease a Bike zijn deelname aan de Giro. Daar komt hij onder meer Tadej Pogacar tegen.

Al meer dan twee maanden werd Wout van Aert gelinkt aan een deelname aan de Giro in 2024, maar donderdag gaven hij en zijn ploeg Visma-Lease a Bike eindelijk officieel bevestiging. In mei maakt Van Aert zijn debuut in de Giro.

Voor een klassement gaat Van Aert evenwel niet, voegde hij snel aan de bevestiging van zijn deelname toe. Ritten winnen wil hij wel doen, alsook ploegmaat Olav Kooij helpen als lead-out in de vlakke sprints.

Tadej Pogacar

Onder meer de eerste rit van de Giro had Van Aert aangekruist. Van Venaria Reale naar Turijn moeten 136 kilometer worden afgelegd, met onderweg een beklimming van vierde, derde en tweede categorie.

"Maar toen zag ik dat ze de eerste etappe alweer veranderd hebben. Er zit nu een steile klim in de laatste vijf kilometer. En twee dagen later kondigde de organisatie aan dat Pogacar aan de start komt. Tja, dan weet je het wel", zegt Van Aert bij HLN.