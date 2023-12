Gamende Van der Poel werkte zijn broer op de zenuwen: "Helaas moet ik dit bevestigen"

Mathieu van der Poel demonstreerde in Herentals in zijn eerste cross van het seizoen. Maar van opwarmen was daar weinig sprake.

Mathieu van der Poel vertrok vorige zaterdag in Herentals als een speer. Al na drie minuten sloeg hij een gat met de concurrentie, die hem niet meer terugzagen. Van der Poel won dan ook makkelijk zijn eerste cross van het seizoen.

Maar dat Van der Poel zo goed van start ging, is wel opmerkelijk. Want de wereldkampioen had vooraf bijna niet opgewarmd. "Ik ben daar echt verschrikkelijk in. Opwarmen doe ik bijna nooit", zei Van der Poel bij Live Slow Ride Fast.

Gamen voor de cross

"In Herentals ben ik vooraf met Quinten (Hermans, nvdr.) wat op de weg gaan rijden. Maar soms werkt het wel, soms niet", zei Van der Poel nog. Dat Van der Poel bijna nooit opwarmt, werd nog gestaafd met een verhaal van Pim Ronhaar.

"Er gaat een verhaal rond dat jij voor een cross wat aan het gamen was in je camper en dat je broer David zich al helemaal had warm gereden. Hij kwam binnen en zei: 'Gast, binnen 15 minuten moeten we wel gaan koersen'". Uiteindelijk won Mathieu die cross ook nog.

"Helaas moet ik bevestigen dat dit klopt", lachte Van der Poel. "Maar dat is ook één van mijn sterktes, dat ik zo relaxed ben." Maar een gebrek aan professionaliteit noemt Van der Poel het niet. "Dat staat los van elkaar."