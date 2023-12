José De Cauwer interpreteert "ik moet just niks" van Wout van Aert helemaal anders

Wout van Aert pakt het in 2024 anders aan op de weg. Hij laat de Tour links liggen en rijdt de Giro en de Vuelta.

Na vijf jaar op rij de Tour te rijden, slaat Wout van Aert in 2024 een andere weg in. Hij rijdt dus de Giro en de Vuelta "Hij doet het anders en hij heeft gelijk. Het is een goede afwisseling", zegt José De Cauwer bij Sporza.

Geen Tour dus, maar in voorjaar blijft de focus van Wout van Aert wel op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Van Aert schrapt daarvoor onder meer de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem.

"Ik moet just niks"

Dat verhoogt wel de druk om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. Al antwoordt Van Aert daar dan op: "Ik moet just niets", zoals hij na zijn overwinning in de E3 Saxo Classic zei.

Maar José De Cauwer ziet iets anders in de uitspraak. "Wat bedoel je eigenlijk als je zoiets zegt? Dat het net wel moet, hé." Het doel blijft dus op de Ronde en Roubaix. "En dat is ook logisch", vindt De Cauwer.