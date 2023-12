José De Cauwer stelt iets opvallend vast bij Pogacar, Van Aert en Van der Poel

Heel wat toppers hebben al (een deel) van hun programma voor 2024 bekendgemaakt. En daar is volgens José De Cauwer een opvallende trend in vast te stellen.

Tadej Pogacar doet de dubbel Giro-Tour, Mathieu van der Poel twijfelt door de Spelen aan de Tour en Wout van Aert laat de Tour links liggen voor de Giro en de Vuelta. De Tour is voor de toppers geen topprioriteit meer.

Volgens José De Cauwer staat het wielrennen dan ook op een soort scharnierpunt, doordat renners zich niet alleen meer op de Tour focussen. "Dat valt op en ik vind dat een goede zaak voor de wielersport", zegt hij bij Sporza.

À la tête du client

ASO, de organisator van de Tour, kan dat signaal dan ook niet negeren, vindt De Cauwer. Want ASO doet alsof andere koersen maar bijzaak zijn. Maar daar doen Pogacar, Van Aert en Van der Poel dus niet aan mee.

Terwijl vroeger een voorjaar zonder Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico ondenkbaar was, slaan Van Aert, Benoot en Wellens die rittenkoersen in 2024 over. Volgens De Cauwer wordt het moderne wielrennen "meer en meer à la tête du client."

"De belangrijkste wedstrijden worden die koersen waar de grootste renners aan de start staan. Is dat dan plots de Gran Camino, dan is het maar zo."