Jumbo-Visma geeft update over dopinggeval: "Daar wachten we nu op"

Bij de teampresentatie van Visma-Lease a Bike ontbrak één renner, de Duitser Michel Hessmann. Want het is nog altijd niet duidelijk hoe het nu verder moet na zijn positieve dopingtest.

Half augustus kwam Jumbo-Visma met het nieuws dat de Duitser Michel Hessmann positief had getest op een controle buiten competitie. Hessmann werd betrapt op een vochtafdrijvend middel, dat vaak gebruikt wordt om dopinggebruik te maskeren.

Zo'n vier maanden later is er nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Hessmann als renner. Begin november raakte wel bekend dat ook het B-staal positief was. Bij Jumbo-Visma wachten ze dan ook op een uitspraak in de zaak.

Snel duidelijkheid

"Dat is aan het NADA, de Duitse dopinginstantie. Daar zitten we op te wachten en dat is voor alle partijen zeer onbevredigend, dus in die zin is het lang wachten", zegt Richard Plugge bij In de Leiderstrui.

"Dat is vervelend, voor iedereen. Je wil gewoon duidelijkheid. Dat willen wij ook, maar voor hem persoonlijk zeker ook", stelt Plugge nog. De ploeg ondernam nog geen actie tegen Hessmann, omdat het eerst duidelijkheid wil.

"Michel zegt dat het mogelijk uit een vervuiling zou kunnen komen, en het punt is dat dat inderdaad zou kunnen zijn. Dat is anno nu wel gewoon een risico, voor alle sporters."