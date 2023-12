Wout van Aert komt nog eens terug op waarom hij "ik moet just niks"-quote zei

Wout van Aert pakt het in 2024 wat anders aan met de Giro en de Vuelta. En dat zorgt ook mentaal voor. wat verandering.

Wout van Aert moest dit jaar opnieuw tevreden zijn met enkele ereplaatsen. In Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix werd hij derde, in de Ronde van Vlaanderen werd hij vierde. Op het EK op de weg werd hij ook tweede.

"Door dit jaar, waarin niet alles liep zoals ik wilde of het net niet was, heb ik toch een gevoel van berusting gevonden", zegt Van Aert bij Sporza. Van Aert is vooral trots op wat hij al bereikt heeft in zijn carrière.

"Ik moet just niks"

Voor Van Aert telt niet enkel het resultaat, hij wil gewoon het beste van zichzelf geven. Hij wil zichzelf gewoon niets hoeven te verwijten en dan denkt hij er dan opnieuw dichtbij zal zijn. Daarbij komt ook de "ik moet just niks"-quote na de E3 Saxo Classic terug.

Van Aert geeft nu toe dat hij toen nog niet geloofde in die uitspraak. "Het was eerder een frustratie naar de buitenwereld omdat ik me aangevallen voelde. Maar misschien zat er toen al meer waarheid in dan ik besefte."