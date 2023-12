Wout van Aert stevig onder de indruk van Mathieu van der Poel: "Indrukwekkend"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan straks in Mol voor het eerst tegenover elkaar dit seizoen in het veld. Wie trekt aan het laatste eind?

Wout van Aert won zo'n twee weken al zijn eerste cross in Essen, maar trok daarna op stage met Jumbo-Visma naar Spanje. Mathieu van der Poel heerste vorige week dan weer bij zijn rentree in Herentals.

Het eerste duel in Mol wordt de start van een bijzonder drukke kerstperiode, met zaterdag ook een eerste confrontatie met Tom Pidcock. "Het is altijd een periode waar ik naar uit kijk", zei Van Aert bij WielerFlits.

Indrukwekkende Van der Poel

Maar Van Aert legt niet helemaal zijn focus op de cross en beperkt zijn programma tot slechts acht crossen. Het is voor hem dan ook een vraagteken hoe het zal lopen voor hem tegen Van der Poel.

De demonstratie van Van der Poel in Herentals werd alom geprezen, maar Van Aert zag dat niet live. "Ik heb wel wat beelden gezien en het zag er indrukwekkend uit. Ik koers altijd graag tegen Mathieu en het altijd is een uitdaging tegen hem. Het is ook de mooiste week van het jaar om te koersen."