Wout van Aert zakt op speciale manier af naar Mol voor eerste duel met Mathieu van der Poel

Wout van Aert staat straks voor het eerst tegenover Mathieu van der Poel in Mol. En Van Aert maakte de verplaatsing gewoon met de fiets.

Van Herentals naar Mol is het slechts 30 kilometer voor Wout van Aert en hij deed dat gewoon met de fiets. Daar deed hij zo'n 50 minuten over, voor Van Aert gewoon een opwarming voor het duel met Van der Poel.

"Het is altijd leuk om de confrontatie met Mathieu aan te gaan", zei Van Aert over het duel met de Nederlandse wereldkampioen bij Sporza. "Ik ben zelf ook heel benieuwd."

Hectische periode

Van Aert won zijn eerste cross in Essen, Van der Poel was de beste in Herentals. Nu staan ze voor het eerst tegenover elkaar. Voor Van Aert is het ook afwachten wat het zal geven in Mol, waar hij vorig jaar nog won.

Van Aert was gisteren nog op de teampresentatie van Visma-Lease a Bike in Nederland, de voorbije tien dagen was hij in Spanje voor een stage. "Ik weet niet waar ik sta na enkele hectische dagen, maar vorig jaar won ik hier na een gelijkaardige voorbereiding."