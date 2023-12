Drama nipt vermeden in Mol: elektriciteitspaal en boom op parcours!

Zijn de renners in Mol aan een drama ontsnapt? Het lijkt erop als we beelden bekijken van nog geen uur na de wedstrijd. Of hoe het geluk soms echt in een klein hoekje kan schuilen.

De Exact Zilvermeercross in Mol werd een waar spektakel, met ene Mathieu van der Poel als primus inter pares. Hij reed alles en iedereen aan gort, waardoor uiteindelijk maar tien renners het einde van de race konden halen. Drama vermeden in Zilvermeercross in Mol Na de race kreeg het stormweer echter opnieuw de hoofdrol in en rond het Zilvermeer. En dat zorgde toch wel voor een flinke ravage. Zo meldt Het Nieuwsblad dat er onder meer een boom én een elektriciteitspaal sneuvelden. Die kwamen op het parcours terecht. Het had dus ook flink anders kunnen lopen, waardoor Wout van Aert, Mathieu van der Poel of een van de andere renners in een zwaar dramatisch ongeval waren terechtgekomen.