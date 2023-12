Een plek in de top tien voor Thibau Nys na stage, die ook stevig onder de indruk is van Van der Poel

Thibau Nys keerde in Antwerpen terug in het veld na een afwezigheid van 20 dagen. Hij eindigde op de negende plaats.

Na de Wereldbeker in Flamanville (3/12) waren de batterijen van Thibau Nys helemaal leeg. Hij trok naar Spanje voor een stage, waar hij het goede gevoel weer probeerde te zoeken. En de Spaanse zon deed hem ook deugd.

"Ik had graag nog een weekje langer gebleven. Maar ik denk dat we gedaan hebben wat we moesten doen, ik hoop stilaan de conditie van de eerste weken van het seizoen terug te vinden", zei Nys.

Grote Drie

Dat hij het in zijn eerste cross sinds zijn stage meteen moest opnemen tegen Van der Poel, Van Aert en co, daar was Nys niet zo mee bezig. Al maakte de wereldkampioen wel indruk. "Het is onwaarschijnlijk wat Mathieu doet. Het is gewoon heel knap om naar te kijken."

Nys had zich vooraf niet vastgepind op een uitslag, als hij het goede gevoel maar vond. Na een mindere start kon hij uiteindelijk toch aansluiten bij de achtervolgende groep op Van der Poel. Het werd uiteindelijk een negende plaats op 1'22" van de wereldkampioen.

Tijdens de kerstperiode rijdt Nys nog vijf crossen. Op tweede kerstdag is Nys er opnieuw bij in Gavere, daarna rijdt hij ook nog in Diegem (28/12), Baal (01/01), Kortrijk (04/01) en Gullegem (06/01).