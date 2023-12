Quinten Hermans heeft na meningsverschil met zijn ploegmanager Roodhooft in verband met WK in Tabor dit te zeggen

Quinten Hermans wil dolgraag het WK in Tabor rijden in het veldrijden. Zijn team Alpecin-Deceuninck wil dan weer dat Hermans eigenlijk zijn focus verschuift naar het wegseizoen in 2024. Daar was de voorbije weken heel wat over te doen, Hermans zet de puntjes nu nog eens op de i.

Manager Christoph Roodhooft was vorige week resoluut: Quinten Hermans gaat niet naar het WK veldrijden. Het wegseizoen van 2024 is belangrijker voor Hermans en daar moet de focus dan ook op liggen, klinkt het.

Hermans zelf hoopte nog steeds toch het WK te mogen rijden, omdat het volgens hem ook kan passen als voorbereiding op het wegseizoen. Dat een en ander de voorbije week is opgeblazen vindt hij dan weer jammer.

Een beetje opgeblazen

"Het is eigenlijk allemaal een beetje opgeblazen. Ik denk dat het meer uit de commentaarcabine kwam dan intern van Christoph. Ik had de ambitie om naar het WK te gaan, maar het is natuurlijk de ploeg die beslist of je gaat of niet", aldus Hermans voor de Exact Cross in Mol tegen Sporza.

"Als de ploeg zegt dat het niet in mijn programma past, dan is dat zo. Het doet niets af van mijn ambitie die ik had om te starten als het goed gaat de komende weken in het veld. Een negende plaats in Herentals is nog niet genoeg."