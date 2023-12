"Sympathiek dat Mathieu het even spannend wou maken": organisator Van Den Spiegel fier, commentatoren blijven met serieuze vraag zitten

Gewezen basketlegende Thomas Van Den Spiegel is als sterke man bij Flanders Classic een fiere organisator van de Wereldbeker veldrijden in Antwerpen. Daar werden op Linkeroever records gebroken voor de voorbije jaren.

"We hebben een goed event, met ongeveer 13.000 mensen. Dat is een record voor de laatste jaren", was er fierheid bij organisator Thomas Van Den Spiegel. De supporters waren massaal afgekomen om de strijd tussen de 'Grote Drie' te zien.

Het einde nog niet gezien van de erg levende cross

In wezen werd dat vooral de grote één, want Mathieu van der Poel was ook in Antwerpen veel te sterk voor de rest. "Het was sympathiek van Mathieu dat hij geprobeerd heeft om het een beetje spannend te maken de eerste ronden", refereerde Van Den Spiegel naar de slechte start van de Nederlander bij Sporza.

"We mogen van een succes spreken. Zeker in deze periode is de cross heel erg levend en ik denk dat we daar het einde nog niet van gezien hebben." In de studio vroegen Ruben Van Gucht en Paul Herygers zich wel af hoe het nu zit met het masterplan voor de cross: "Dat zou nu wel een beetje kleur moeten kunnen krijgen", aldus Herygers.