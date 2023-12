Tom Meeusen vat de dominantie van Mathieu van der Poel samen: "Tand bijgestoken om in koers te blijven"

Mathieu van der Poel passeert reed alles en iedereen naar huis in de Zilvermeercross in Mol. Voor 80% van de renners mag je dat zelfs letterlijk nemen, want 51 van de 61 renners werden uit koers genomen.

De volledige top tien van de Exact Cross in Mol zag er als volgt uit:

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert 1'17"

3. Niels Vandeputte 2'12"

4. Quinten Hermans 2'16"

5. Toon Vandebosch 2'32"

6. Gianni Vermeersch 4'55"

7. Anton Ferdinande 5'20"

8. Sander De Vet 5'30"

9. Jarno Bellens 5'32"

10. Tom Meeusen 5'33"

Het was ook meteen de volledige uitslag in de Zilvermeercross, want het nummer 11 (en alle vijftig renners daarna) haalden de aankomst niet. Tom Meeusen werd zo de laatste renner in de uitslag van een race, het is eens iets anders.

Voor kampioenen gelden andere wetten

"Voor kampioenen gelden andere wetten", aldus Meeusen in een reactie bij Het Nieuwsblad. "Ik ben maar gewoon doorgereden, ik weet niet eens of ik de echte uitslag zal halen want de commissarissen hebben op mij ook gefloten."

"Het is niet goed voor het hoofd als je hoort dat Mathieu van der Poel op komst is en dat je moet versnellen om in koers te blijven. Ik heb nog een tand bijgestoken op het einde, want ik voelde aan het publiek dat hij dichterbij kwam", kon er een lachje af.