Christoph Roodhooft geeft dé reden voor de supervorm van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel lijkt een supervorm te pakken te hebben. En daar is een goede reden voor denkt zijn ploegleider Christoph Roodhooft.

"Dit is inderdaad de beste Mathieu die ik ooit in het veld bezig heb gezien", zei Roodhooft tijdens de cross in Antwerpen bij Sporza. "Op dit moment van het seizoen, we zijn nog altijd maar voor Nieuwjaar, hebben we nog nooit een betere Mathieu van der Poel gezien."

"Wat hij vandaag rechtzet op nauwelijks twaalf minuten tijd: ik vond dat heel straf. Vooral op dit parcours waar het moeilijk is om in te halen. Hij steekt heel duidelijk boven de rest van het deelnemersveld uit. In deze fase van het seizoen heeft hij nooit beter gepresteerd."

Spanje

De verhuis van Van der Poel naar Spanje in de winter is een van de oorzaken van zijn hoogvorm, denkt Roodhooft. “De kans dat hij daar wordt afgeleid, is gewoon veel kleiner", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Want in België is er altijd wel iets om toch afgeleid te worden, ook al is het maar een ritje naar het containerpark. In Spanje moet Van der Poel enkel aan trainen en rusten denken. En door het betere weer zijn de trainingen ook nog eens minder lastig.