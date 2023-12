Geen toeval dat Sweeck net op deze plek herleeft, maar ook hij ziet fenomenale Van der Poel: "Heel weinig aan te doen"

De conclusies van zaterdag? Mathieu van der Poel is nog altijd heer en meester en Laurens Sweeck hoeft nog niet volledig afgeschreven te worden. De vierde plaats van de man van Crelan-Corendon in Antwerpen was zijn beste uitslag in bijna een maand.

Geen toeval dat er uitgerekend in Antwerpen een betere prestatie is gekomen. Aan het strand van Sint-Anneke werd Sweeck Belgisch kampioen in 2020. "Natuurlijk is het een leuke locatie met veel goede herinneringen", vertelt hij in een exclusief gesprek met Wielerkrant. "Dat werkt motiverend om dan naar hier te komen."

Voor hem geen betere plek om zijn seizoen nieuw leven in te blazen. "Misschien probeer ik zo'n cross wel aan te grijpen om mij te herlanceren, maar het is ook conditioneel gewoon iets beter. Zo'n rondje liegt ook niet, ook al waren de verschillen in het begin klein."

Op dit moment steekt Mathieu van der Poel er bovenuit

Dat bleef niet duren. "Halverwege kwam de wedstrijd wel in zijn plooi te liggen en werden de verschillen zichtbaar. Dan ben ik blij dat ik bij min of meer die sterksten min of meer achter Mathieu van der Poel was. Op dit moment steekt Mathieu er ver bovenuit en is er heel weinig aan te doen."

Als de kloof met de rest maar niet nog groter wordt in het vervolg van het seizoen. "Ik weet niet of hij nog beter gaat worden de volgende weken. Misschien is hij al zo goed dat hij niet veel beter meer wordt. Zijn grootste mankement was dat hij van zo ver moest komen. Het is geen schande om van die mannen te verliezen."