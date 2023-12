Van Aert trekt harde conclusie over Van der Poel, maar ziet wel mogelijkheden

Wout van Aert moest in zijn eerste twee duels tegen Mathieu van der Poel telkens de duimen leggen. Maar hij ziet toch mogelijkheden tegen de wereldkampioen.

Vrijdag in Mol dulde Mathieu van der Poel Wout van Aert een kwartier in zijn wiel, zaterdag in Antwerpen duurde het door het probleem met zijn klikpedaal en een inhaalrrace slechts vijf minuten langer.

Van der Poel bouwde telkens zijn voorsprong uit tot meer dan een minuut, om dan in de laatste paar ronden zijn tempo wat te laten zakken, waardoor Van Aert tot op een halve minuut kon terugdkomen.

Gelijkere strijd in de modder?

"Momenteel is Mathieu de sterkste en dat moet je ook kunnen toegeven", stelde Van Aert na de cross in Antwerpen. Maar toch geeft hij de hoop niet helemaal op. "Die eerste cross in Essen (waar Van Aert won, nvdr.) was wel iets heel anders dan Mol en Antwerpen."

In Essen was het ploeteren door de modder, terwijl Mol en Antwerpen snelle zandcrossen waren. Van Aert kijkt dan ook uit naar Gavere (26/12) en Baal (01/01). "Die crossen zullen enorm zwaar zijn, het hoeft niet veel regenen om het daar vettig te maken."

"Naar modder en loopstroken kijk ik wel uit, maar vaak komt iemand die op de ene omloop de beste is, komt ook op een andere tot zijn recht. Zeker zo'n complete veldrijder zoals Mathieu. Maar het kan wel een beetje verschuivingen geven."