Die ene keer toen de kerstsfeer ver zoek was: Lotte Kopecky dan toch geen kutwijf genoemd, beweert hoofdrolspeelster

Bij de ploeg van Lotte Kopecky is het meestal peis en vree, al was er die ene keer toen de kerstsfeer ver te zoeken was. Dat was het geval bij de aankomst van Strade Bianche bij de vrouwen dit jaar.

SD Worx-kopvrouw Demi Vollering won de Italiaanse eendagskoers na een sprint met twee tegen teamgenote Lotte Kopecky. De Nederlandse vond onze landgenote wel heel erg strijdvaardig voor de dag komen. In een reactie vlak na de finish liet Vollering de term 'kutwijf' vallen. De Strade-winnares komt in het Algemeen Dagblad terug op dat moment. "Dat riep ik zeker niet richting Lotte. Wij haalden in de laatste kilometers koploper Kristen Faulkner bij. Zij sneed mij bewust af en daardoor raakte ik met mijn hand de dranghekken." © photonews Dat bleef niet zonder gevolgen. "Toen ik na de finish mijn handschoen uitdeed, zag ik mijn bloedende knoken. Toen riep ik dat." Vollering verandert haar verhaal dus grondig, want in de mixed zone in Siena vertelde ze nog dat ze niet kon herinneren dat ze het woord kutwijf gebruikt had.