Glashelder advies voor Mathieu van der Poel als hij zijn grote doel in 2024 wil waarmaken: "Dan wel een meerwaarde"

Mathieu van der Poel zal zelf al wel een idee hebben hoe zijn grote doel waar te maken. Al is advies altijd welkom en dat krijgt hij dan ook van Nederlands bondscoach Koos Moerenhout.

Die laat zich er bij Wielerflits over uit of Van der Poel in aanloop naar de Olympische Spelen de Tour de France 2024 moet rijden. "Het is niet alleen wel of geen Tour de France – waar ook altijd iets kan gebeuren wat invloed heeft, al hoop je natuurlijk altijd van niet – voor de Olympische Spelen", wil Moerenhout zich er niet op blind staren.

"Je moet heel het seizoen in dienst van de Olympische Spelen inplannen", gaat Moerenhout verder. "Maar daar komen hij en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck wel uit." Op dat vlak is er geen twijfel. "Mathieu weet zelf dondersgoed waar hij mee bezig is."

PRO TOUR-DEELNAME VOOR VAN DER POEL

De bondscoach blijft uiteindelijk toch wel een voorstander van Tour-deelname. "Als je de Tour goed doorkomt, niet kapot bent omdat je constant vol op kop hebt moeten rijden, je een duidelijke focus hebt voor wat daarna nog komen gaat, je zowel fysiek als mentaal dus nog niet opgebrand bent, dan heeft de Tour rijden wel een meerwaarde."

Van der Poel zorgde voor het bewijs hiervan door na de Tour van 2023 wereldkampioen wegwielrennen te worden in Glasgow. "De ervaring van afgelopen jaar heeft dat laten zien. En de winnaar heeft altijd gelijk."