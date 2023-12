Lotte Kopecky praat heel erg open over ongeval van ploegmate Amy Pieters

SD Worx zit in het Spaanse Javea op stage. Op een half uurtje rijden ligt Calpe, waar Amy Pieters zwaar ten val kwam.

Amy Pieters, toen nog renster bij SD Worx, kwam twee jaar geleden tijdens een training in Calpe zwaar ten val. Ze had een hersenletsel en lag maanden in coma.

Pas in augustus van dit jaar werd duidelijk dat ze weer kon stappen en wat fietsen, maar spreken lukt bijvoorbeeld nog altijd niet.

Terug op de plek zijn waar het ongeval gebeurde is ook voor Lotte Kopecky niet gemakkelijk. “Het leeft nog enorm. Als we hier tien dagen zijn, praten we er vier over Amy”, zegt de wereldkampioene aan Het Nieuwsblad.

“Ze was heel geliefd in de ploeg, je merkt dat veel dames het er nog moeilijk mee hebben. Veiligheid blijft daardoor een aandachtspunt. Als we tijdens een sprintje op training iemand over de witte lijn op de weg zien gaan, dan zal die iedereen over zich heen krijgen: wees toch voorzichtig! Dit willen dit niet nog eens meemaken.”

Het gevaar loert in de koers om elke hoek. “Ik probeer sowieso geen gekke stoten uit te halen, maar wielrennen is nu eenmaal een risicovolle sport”, besluit onze landgenote.